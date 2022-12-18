Об этом для 24 канала рассказал военно-политический обозреватель Александр Мусиенко. Он прокомментировал заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в интервью The Economist.

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"Генерал Валерий Залужный говорит, что для освобождения территорий нужны дополнительные силы, средства. Он называет количество танков и артиллерии. Я так понимаю, что генерал Ходжес с этим соглашается. Однако есть разногласия в вопросе, будет ли ударная группировка российских войск. Думаю, что будет", – рассказал Мусиенко.

Украина пытается минимизировать потери

По словам политолога, нужно понимать, почему Залужный говорит о необходимости оружия и помощи. Мусиенко отметил, что у Украины есть 2 варианта – пойти в лобовую атаку, понести большие потери и достичь целей или провести операции с минимальными потерями.

"Жизнь наших бойцов – это самое дорогое. Военное командование все понимает. Чтобы эффективно противодействовать врагу нужно оружие, о котором говорит главнокомандующий", – сказал политолог.

Будут наступать и оттягивать силы

По мнению Мусиенко, есть и другой момент – может Россия сформировать 1 – 2 ударные группировки весной, хватит ли ей ресурсов и оружия. Политолог сказал, что на одно направление хватит.

Они действительно хотели создать 3 ударных направления. Попробовать подобный сценарий как 24 февраля, но с меньшими ошибками. Они рассматривали Запорожское направление, Белоруссию и Белгородскую и Курскую области, – отметил эксперт.

Он считает, что сегодня россияне могут быть готовы к одному направлению и провоцировать на другом, чтобы оттянуть силы. По словам Мусиенко, это не будет Запорожье, потому что украинские защитники вытесняют там захватчиков.

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"Россияне хотят растягивать фронт. У меня возникают сомнения, может ли Кремль обеспечить полтора миллиона резервистов, о которых говорил Залужный в интервью The Economist. Однако то, что в России раздают повестки, свидетельствует о формировании определенного резерва и точно попытаются что-то создать для нас на февраль-март", – сказал Мусиенко.

Он добавил, что сейчас вопросы в ресурсах, силах и средствах. По мнению Мусиенко, тыл Украины и партнеров должен быть прочнее, чем тыл России, Беларуси и Ирана.