Про це для 24 каналу розповів військово-політичний оглядач Олександр Мусієнко. Він прокоментував заяви головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю для The Economist.

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"Генерал Валерій Залужний говорить, що для звільнення територій треба додаткові сили, засоби. Він називає кількість танків та артилерії. Я так розумію, що генерал Ходжес з цим погоджується. Проте є розбіжності у питанні, чи буде ударне угруповання російських військ. Думаю, що буде", – розповів Мусієнко.

Україна намагається мінімізувати втрати

За словами політолога, треба розуміти, чому Залужний говорить про потребу зброї та допомоги. Мусієнко зазначив, що в України є 2 варіанти – піти в лобову атаку, зазнати великих втрат і досягти цілей або провести операції з мінімальними втратами.

"Життя наших бійців – це найдорожче. Військове командування все розуміє. Щоб ефективно протидіяти ворогові потрібна зброя, про яку говорить головнокомандувач", – сказав політолог.

Наступатимуть і відтягуватимуть сили

На думку Мусієнка, є й інший момент – чи може Росія сформувати 1 – 2 ударні угруповання навесні, чи вистачить їй ресурсів та зброї. Політолог сказав, що на один напрямок вистачить.

Вони насправді хотіли створити 3 ударних напрямки. Спробувати подібний сценарій як 24 лютого, але з меншими помилками. Вони розглядали Запорізький напрямок, Білорусь та Бєлгородську й Курську області, – зазначив експерт.

Він вважає, що на сьогодні росіяни можуть бути готовими до одного напрямку та провокувати на іншому, щоб відтягнути сили. За словами Мусієнка, це не буде Запоріжжя, бо українські захисники витісняють там загарбників.

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"Росіяни хочуть розтягувати фронт. У мене виникають сумніви, чи може Кремль забезпечити півтора мільйона резервістів, про яких говорив Залужний в інтерв'ю для The Economist. Проте те, що у Росії роздають повістки, свідчить про формування певного резерву й точно спробують щось створити для нас на лютий-березень", – сказав Мусієнко.

Він додав, що наразі питання в ресурсах, силах і засобах. На думку Мусієнка, тил України й партнерів має бути міцніший, ніж тил Росії, Білорусі й Ірану.