Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. За його словами, Залужний дійсно комунікував із міжнародною аудиторією. Але не потрібно "ділити вміст інтерв'ю на два". Загроза повторного наступу з Білорусі дійсно існує. Потрібно це усвідомлювати.

До теми Чесно і по-дорослому: що насправді хотів сказати Залужний в нашумілому інтерв'ю

Давайте не ділити все, що він сказав, на два. А що – атака на Київ нереальна? Ми вже все виграли? Загроза нікуди не зникла. Йде 9 місяць повномасштабної війни. І загроза досі є,

– зазначив Давидюк.

Залужний закинув важливі політичні меседжі

Як наголосив Давидюк, дійсно відчувалося, що в цьому інтерв'ю Залужний комунікував із Заходом. Він "відправив" близько 5 – 6 політичних меседжів щодо танків, реактивних систем залпового вогню, іншої зброї, повернення до кордонів 1991 року, потенційного наступу на Мелітополь тощо.

Це інтерв'ю демонструє, що сучасна українська армія воює насамперед головою. Цим ЗСУ суттєво відрізняються від російських окупантів та "держиморд", які досі закидають все тілами.

В нас топове покоління військових – світовий рівень. Коли людина воює інтелектом. Коли кожна гривня, яку інвестують, приносить максимальну користь державі. Не так, як росіяни. Пустили ракети на 600 мільйонів і майже нічого не досягли. Так, місцями будуть блекаути 2 – 3 дні. Але енергетики працюють і все повертають,

– наголосив Давидюк.

Які важливі меседжі дав Залужний у своєму інтерв'ю – розповів Давидюк: дивіться відео

Дуже добре, що цей матеріал вийшов саме у впливовому The Economist. Більшість топових керівників великих компаній регулярно читають це видання, щоб орієнтуватися у ситуації у світі. Очевидно, що цей матеріал побачили і надалі обговорювали на інших західних телеканалах, виданнях тощо.

Крім того, Сполучені Штати вже також відреагували на цей матеріал. У Пентагоні коротко відреагували, що не бачать поки що загрози повторного наступу на Київ. Однак підкреслили, що і надалі будуть надавати зброю.

Залужному та Зеленському чітко відповіли на меседж. Вони почули. Вони розуміють, що потрібно. Меседж прийнято,

– зауважив Давидюк.

Основні тези з інтерв'ю Валерія Залужного: коротко