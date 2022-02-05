Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила заявление Резникова в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. Она подчеркнула, что речь идет о плановости.
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"У нас стоит задача долговременной обороны государства. Даже после победы в этой российско-украинской войне для нас никуда не исчезнет угроза от России, потому что географически она будет расположена там, где есть сейчас", – отметила Маляр.
Меньшие контракты не исчезнут
Учитывая этот факт, Украина должна строить оборонные стратегии не на 1 – 2 года, как это происходит сейчас.
На таких контрактах нельзя строить оборону государства, а это вопрос №1,
– заметила заместительница главы Минобороны.
"Это не исключительное утверждение о 10 годах. Будут продлеваться контракты, и приоритет по оплате будет у тех, кто заключает долговременные контракты. Не говорится о том, что куда-то исчезнут контракты меньшей продолжительности", – подчеркнула Маляр.
Интервью с Анной Маляр на 24 канале: смотрите видео
Что говорил Резников
- Министр обороны отметил, что цель – сделать ВСУ настолько привлекательными, чтобы захотели заключать контракты на 10 лет.
- По словам военных, профессионалами они становятся только на 5 – 6 год службы, поэтому долговременные контракты очень нужны, чтобы иметь профессиональную армию.
- Резников хочет, чтобы служба в рядах ВСУ была не просто гражданской обязанностью, а местом престижной работы.