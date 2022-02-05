Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила заявление Резникова в эфире авторской программы Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале. Она подчеркнула, что речь идет о плановости.

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"У нас стоит задача долговременной обороны государства. Даже после победы в этой российско-украинской войне для нас никуда не исчезнет угроза от России, потому что географически она будет расположена там, где есть сейчас", – отметила Маляр.

Меньшие контракты не исчезнут

Учитывая этот факт, Украина должна строить оборонные стратегии не на 1 – 2 года, как это происходит сейчас.

На таких контрактах нельзя строить оборону государства, а это вопрос №1,

– заметила заместительница главы Минобороны.

"Это не исключительное утверждение о 10 годах. Будут продлеваться контракты, и приоритет по оплате будет у тех, кто заключает долговременные контракты. Не говорится о том, что куда-то исчезнут контракты меньшей продолжительности", – подчеркнула Маляр.

Интервью с Анной Маляр на 24 канале: смотрите видео

Что говорил Резников