Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила заяву Резнікова в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. Вона наголосила, що мовиться про плановість.

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"У нас стоїть завдання довготривалої оборони держави. Навіть після перемоги у цій російсько-українській війні для нас нікуди не зникне загроза від Росії, адже географічно вона буде розташована там, де є зараз", – зазначила Маляр.

Менші контракти не зникнуть

Зважаючи на цей факт, Україна повинна будувати оборонні стратегії не на 1 – 2 роки, як це відбувається зараз.

На таких контрактах не можна будувати оборону держави, а це питання №1,

– зауважила заступниця глави Міноборони.

"Це не виключне ствердження про 10 років. Будуть продовжуватись контракти і пріоритет по оплаті буде у тих, хто укладає довготриваліші контракти. Не мовиться про те, що кудись зникнуть контракти меншої тривалості", – пояснила Маляр.

Інтерв'ю з Ганною Маляр на 24 каналі: дивіться відео

Що казав Резніков