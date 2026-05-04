Страхи Путина не напрасны, – военный обозреватель предположил, кто может возглавить бунт в России
- Европейская разведка считает, что Сергей Шойгу готовит переворот, но на самом деле он не имеет для этого достаточно поддержки.
- Владимир Путин боится переворота, ведь продолжается поиск подходящего лица, которое устроит и политические элиты, и военных, и силовиков, и россиян.
Европейская разведка считает, что бывший министр обороны России Сергей Шойгу, который сейчас является секретарем Совбеза, готовит переворот. Однако на самом деле он не имеет для этого необходимого влияния и уровня поддержки.
Военный обозреватель Иван Тимочко озвучил 24 Каналу мнение, что таким образом Шойгу хотят убрать из-за коллективной ненависти различных структур. Однако Владимир Путин боится не без причины.
Читайте также Масштабная война или дипломатия: Зеленский сказал, когда у Путина произойдет переломный момент
Чего боится Путин?
Иван Тимочко отметил, что Путин всегда боялся переворота. Поэтому он создавал внутренние конфликты среди различных силовых структур. В частности, минобороны имеет конфликт с ФСБ. Судьба российских оккупантов безразлична как кремлевскому диктатору, так и силовикам.
Интересно, что генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж назвал самый большой страх Путина. По его мнению, больше всего так называемый глава Кремля боится стратегического провала на фронте, который спровоцирует протесты и положит конец его режиму.
Однако у Шойгу как у лидера бунта нет шансов. Он чужой для армии, потому что начинал с МЧС, для которых тоже уже не свой. Все силовые структуры не воспринимают его, потому что у него не было боевого карьерного роста. Среди политических элит и бизнеса он не интересен.
Ресурсы у Шойгу сокращаются. Своими деньгами он вряд ли сможет оплатить масштабный переворот. Больших денег он не будет иметь, чтобы долго играть или подкупать какие-то элиты. На самом деле из-за коллективной ненависти его хотят убрать. Поэтому его и подсвечивают как потенциального организатора бунта,
– объяснил военный обозреватель.
ФСБ безразлично, что гибнут российские генералы, военные, их не обеспечивают соответствующим уровнем охраны. Кроме того, ФСБ России и Москвы конфликтуют между собой. Поэтому внутри этой структуры тоже продолжается борьба.
Если бунт потенциально будет, то организатором будет какая-то компромиссная фигура, которая будет подходить и массам, и политическим элитам, и военным, и ФСБ, силовикам. Есть ли сейчас в России такая компромиссная фигура? Я не знаю. Происходит ли поиск? Однозначно да. Страхи Путина далеко не напрасны,
– подчеркнул Тимочко.
Что известно об угрозе переворота в России?
В материале CNN говорится о том, что европейская разведка подозревает в подготовке переворота бывшего министра обороны России Сергея Шойгу. Отмечается, что он может рассматриваться как фигура с потенциальным риском для стабильности режима из-за своего влияния в военном руководстве.
Кроме того, Шойгу входит в ближайшее окружение Путина. В течение десятилетий он является частью политического и силового руководства России. Ведь имеет длительную карьеру еще с 1990-х годов, когда возглавил МЧС. На посту министра обороны он держал в контроле большие средства, был привлечен к важным военным операциям.
Несмотря на отставку с должности главы Минобороны в 2024 году он перешел на должность секретаря Совета безопасности России. Шойгу до сих пор имеет доступ к принятию стратегических решений в сфере обороны и внешней политики.