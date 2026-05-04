Страхи Путина не напрасны, – военный обозреватель предположил, кто может возглавить бунт в России

Европейская разведка считает, что бывший министр обороны России Сергей Шойгу, который сейчас является секретарем Совбеза, готовит переворот. Однако на самом деле он не имеет для этого необходимого влияния и уровня поддержки.

Военный обозреватель Иван Тимочко озвучил 24 Каналу мнение, что таким образом Шойгу хотят убрать из-за коллективной ненависти различных структур. Однако Владимир Путин боится не без причины.

Чего боится Путин?

Иван Тимочко отметил, что Путин всегда боялся переворота. Поэтому он создавал внутренние конфликты среди различных силовых структур. В частности, минобороны имеет конфликт с ФСБ. Судьба российских оккупантов безразлична как кремлевскому диктатору, так и силовикам.

Интересно, что генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж назвал самый большой страх Путина. По его мнению, больше всего так называемый глава Кремля боится стратегического провала на фронте, который спровоцирует протесты и положит конец его режиму.

Однако у Шойгу как у лидера бунта нет шансов. Он чужой для армии, потому что начинал с МЧС, для которых тоже уже не свой. Все силовые структуры не воспринимают его, потому что у него не было боевого карьерного роста. Среди политических элит и бизнеса он не интересен.

Ресурсы у Шойгу сокращаются. Своими деньгами он вряд ли сможет оплатить масштабный переворот. Больших денег он не будет иметь, чтобы долго играть или подкупать какие-то элиты. На самом деле из-за коллективной ненависти его хотят убрать. Поэтому его и подсвечивают как потенциального организатора бунта,

– объяснил военный обозреватель.

ФСБ безразлично, что гибнут российские генералы, военные, их не обеспечивают соответствующим уровнем охраны. Кроме того, ФСБ России и Москвы конфликтуют между собой. Поэтому внутри этой структуры тоже продолжается борьба.

Если бунт потенциально будет, то организатором будет какая-то компромиссная фигура, которая будет подходить и массам, и политическим элитам, и военным, и ФСБ, силовикам. Есть ли сейчас в России такая компромиссная фигура? Я не знаю. Происходит ли поиск? Однозначно да. Страхи Путина далеко не напрасны,

– подчеркнул Тимочко.

Что известно об угрозе переворота в России?

В материале CNN говорится о том, что европейская разведка подозревает в подготовке переворота бывшего министра обороны России Сергея Шойгу. Отмечается, что он может рассматриваться как фигура с потенциальным риском для стабильности режима из-за своего влияния в военном руководстве.

Кроме того, Шойгу входит в ближайшее окружение Путина. В течение десятилетий он является частью политического и силового руководства России. Ведь имеет длительную карьеру еще с 1990-х годов, когда возглавил МЧС. На посту министра обороны он держал в контроле большие средства, был привлечен к важным военным операциям.

Несмотря на отставку с должности главы Минобороны в 2024 году он перешел на должность секретаря Совета безопасности России. Шойгу до сих пор имеет доступ к принятию стратегических решений в сфере обороны и внешней политики.