Кроме того, тревога также звучала из-за взлета вражеского МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал". 24 Канал призывает жителей всех областей Украины направляться в укрытие, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о воздушной тревоге
Отбой воздушной тревоги по всей стране.
Корреспонденты Общественного писали, что в Миргородской общине в Полтавской области был слышен звук взрыва.
Кроме того, Воздушные силы сообщили, что по всей Украине есть ракетная опасность, ведь зафиксирован взлет МиГ-31К. Военные призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Военные написали, что еще ракета летит через Полтавскую область.
Воздушные силы предупредили о движении вражеской ракеты в направлении Миргорода.
Воздушные силы сообщили, что существует угроза применения баллистического вооружения с юго-восточного направления.
Какова опасность от МиГ-31К
Стоит отметить, что российский МиГ-31К является потенциальной угрозой для нашего государства из-за его способности переносить гиперзвуковую ракету типа "Кинжал", что может обходить украинские системы ПВО.
Кроме того, присутствие вблизи МиГ-31К истребителей Су-30СМ, способных нести крылатые ракеты, усиливает опасения относительно возможной ракетной опасности, связанные с этим самолетом.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Взлеты бортов МиГ-31К также могут осуществляться для передислокации, тренировочных полетов, испытаний и тому подобное. Поэтому тревога объявляется по всем областям нашего государства.