Окрім того, тривога також лунала через зліт ворожого МіГ-31К, який є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає жителів всіх областей України прямувати в укриття, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

10:09, 20 травня Кореспонденти Суспільного писали, що у Миргородській громаді у Полтавській області було чутно звук вибуху.

10:01, 20 травня Окрім того, Повітряні сили повідомили, що по всій Україні є ракетна небезпека, адже зафіксовано зліт МіГ-31К. Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

10:00, 20 травня Військові написали, що ще ракета летить через Полтавщину.

09:58, 20 травня Повітряні сили попередили про рух ворожої ракети в напрямку Миргорода.

09:56, 20 травня Повітряні сили повідомили, що існує загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку.

Яка є небезпека від МіГ-31К

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює побоювання щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.