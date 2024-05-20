Через кілька годин кружляння у нашому повітряному просторі група "Шахедів" дісталася до Львівської області. При цьому з півдня рухалися ще групи дронів, а також і через Сумську область з півночі.

Минулої ночі Росія запустила по Україні "Шахеди": вибухи чули в Одесі, ППО працювала на Київщині

Атака "Шахедів" на Львівщину 20 травня: що відбувалося

Повітряна тривога на Львівщині почалася о 02:57. Максим Козицький, очільник Львівської ОВА, інформував у соцмережах про рух російських дронів-камікадзе.

О 3 ранку стало відомо, що ворожі бойові безпілотники рухаються у напрямку Львівської області. А о 03:20 Козицький написав:

Ворожі безпілотники зайшли у повітряний простір Львівської області. Рухаються у напрямку Ходорова, Нового Роздолу.

Згодом він уточнив, що є цілі на Миколаїв Львівської області, на Новий Розділ, а також фіксують цілі на Бібрку.

О 03:44 Козицький написав, що в області по ворожих цілях працюють воїни ПвК "Захід" та мобільні вогневі групи. Отже, Протиповітряна оборона відстоює наше небо усіма необхідними засобами.

Зверніть увагу: докладно у хронологічному порядку про все, що відбувалося в Україні під час атаки "Шахедів" уночі 20 травня читайте у матеріалі 24 Каналу за цим посиланням.

Зауважимо, російські військові минулої ночі, на 19 травня, запускали багато "Шахедів" також. Зі звіту Повітряних сил відомо, що 37 БпЛА ліквідували зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби ЗСУ.