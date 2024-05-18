У Повітряних силах повідомляють, що ударні БпЛА помічено у Сумській та Херсонській областях. Наразі їх курс північно-західний та західний/південно-західний.
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"Шахеди" в повітряному просторі України
БпЛА на межі Сумської та Чернігівської області, постійно змінює курс.
Декілька БпЛА в Буринському районі Сумської області, курс південно-західний.
БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
БпЛА в Очаківському районі Миколаївської області, курс північно-західний.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
Ворожі БпЛА в західній частині Сумщини, вони прямують на Чернігівщину. Інша група перемістилася з Херсонської до Миколаївської області і рухаються в бік західних областей.
В Повітряних силах повідомили про рух "Шахедів" в Херсонській області, курс північно-західний. Також ударні дрони були помічені і в Сумській області, їх курс західний/південно-західний.
Окупанти атакували Україну "Шахедами" 18 травня: що відомо
- У ніч на 18 травня Росія випустила по Україні 13 "Шахедів". Сили ППО успішно утилізували усі 13 ворожих дронів.
- Окупанти запускали дрони із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, що в Росії. Дрони збили у Харківській, Полтавській, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
- До бойової роботи було залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.