Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що окупанти атакували в Харкові приватний сектор. Там дуже пошкоджено три будинки.

Наслідки атаки

Кореспондентка зауважила, що довкола влучання ще понад десяток руйнувань. Внаслідок удару є п'ять поранених, серед них двоє дітей.

Люди знаходилися у своїх кімнатах приватних будинків та займалися буденними справами, коли трапився удар,

– сказала Анна Черненко

Яна, мешканка зруйнованого обстрілом будинку, родичка поранених, розповіла що трапилось із її рідними.

Сестра з сім'єю були в лікарні. Їм наклали шви, зараз їдуть уже додому. Коти та собаки в шоці, вони теж поранені – зараз у сусідів перебувають. Я не знаю, чи будинок підлягає відновленню, чи ні. Це вже другий приліт був. Перший був у 2022 році, тоді не так було зруйновано, тоді його відновили. А тепер не знаю чи вдасться, – сказала вона.

Наслідки російського обстрілу/ Фото Анни Черненко