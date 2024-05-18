Сьогодні особливий день. Сьогодні ми згадуємо про 1944-й – депортацію кримськотатарського народу – і вшановуємо памʼять її жертв. Наша історія містить, на жаль, немало трагічних сторінок – того, через що були змушені пройти наші люди. Але хоч би якими були ці сторінки – гіркими чи страшними, – вони вже ніколи не стануть сторінками брехні і тим більше останніми сторінками для України.



Вшановуючи памʼять жертв депортації кримських татар і засуджуючи тепер російське знущання над Кримом, ми відчуваємо, ми знаємо, що російське зло не є і не буде всесильним. Час окупанта на нашій землі обмежений, і його вигнання неминуче й залежить від того, як ми всі чинимо опір, як ми всі стараємось, щоб обʼєднати світ, і як сам світ налаштований – налаштований на захист людяності та життя.



Російська окупація Криму у 2014 році стала насправді перевіркою – перевіркою рішучості для всіх у світі. Належної реакції тоді не послідувало, і Путін вирішив, що він нібито може перерости Крим, нібито може робити більше зла – безкарно. 24 лютого поставило в цьому крапку спротивом усіх українців і українок, усього нашого народу: різних людей – різних поколінь, різних поглядів, – які однаково зупиняли окупанта.



Історична крапка, поставлена тоді, більше ніколи не стане для України крапкою з комою. Ніколи Москва не матиме шансу підкорити нашу країну, наших людей, свідомість та історію. І зараз, в боях заради України, в роботі заради України, ми досягли такого рівня, коли російське зло навіть на своїй території від наших справедливих відповідей не сховається.



Я дякую всім нашим воїнам та підрозділам Сил оборони України, які і на цьому тижні довели, що російська держава платитиме за все, що вона робить проти наших людей, нашого суспільства. Я дякую кожному нашому воїну, який проявив достатню стійкість і зміг за цей тиждень додати більше впевненості, зокрема, Харківському напрямку. Окупант втрачає свою піхоту і техніку – відчутно втрачає, хоча так само, як і у 2022 році, розраховував на швидке просування по нашій землі.



Не забуваємо також про інші напрямки боїв, окрім харківських: Краматорський, Покровський, Курахівський, південні напрямки – всюди, де складно, наші сили дають гідну відсіч окупанту. Зокрема, особливо й окремо дякую хлопцям, які відбили російський штурм Часового Яру. Наші воїни знищили понад 20 одиниць броньованої техніки окупанта. Молодці, хлопці!



Також я дякую кожному представнику нашої держави – усій дипломатичній команді Офісу, нашим урядовцям, нашим посольствам, громадським діячам, які допомагають, – дякую за поступове, покрокове просування в підготовці Саміту миру – першого Глобального саміту, який відбудеться у Швейцарії. Ми разом з партнерами готуємо справжній майданчик – майданчик для світу, який дійсно здатен примусити Росію до миру і який Росія не здатна буде обманути.



За цей тиждень ми додали ще нових учасників Саміту. Тільки на рівні очільників держав та урядів відбулись мої розмови з Грузією, Канадою, Республікою Корея, Люксембургом, Ліхтенштейном, Малаві, Португалією, Словенією, Францією, Швецією, Ліберією, а також говорив з держсекретарем США. І наступний тиждень теж буде активним з точки зору дипломатії. Українська дипломатія працює разом з українською зброєю заради справедливого миру для нашої держави і справедливого покарання Росії за цю війну. Обовʼязково реалізуємо наші, українські завдання.



Дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто обрав Україну та забезпечує для нашої держави силу і результат.