Росія має на меті влаштувати буферну зону у Харківській області, а не захопити Харків. Про це заявив командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії Анц Ківісельг.

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Росіяни хочуть вибудувати оборону

За його словами, війська Росії просуваються вперед на Харківському напрямку, але темпи знижуються. Це демонструє бажання окупантів створити буферну зону. Крім того, ворожа армія атакувала та зруйнувала важливі мости в районі Вовчанська. Це створило природну перешкоду між підрозділами ЗСУ та російською армією.

Це скоріше вказує на намір російських сил вибудувати рубіж оборони, ніж про створення плацдарму для просування на Харків,

– зазначив він.

Ківісельг пояснив, що у прямих бойових зіткненнях на Харківському напрямку бере участь близько 2000 осіб, ще 1500 – 2000 бійців перебувають у резерві. Загалом у районі зосереджено близько 35 тисяч військовослужбовців Росії. Він припустив, що найближчим часом угруповання зросте.

За його словами, Росія зможе зосередити на цьому напрямку 300 000 осіб – мінімальний необхідний наряд сил для забезпечення захоплення Харкова.

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