Россия имеет целью устроить буферную зону в Харьковской области, а не захватить Харьков. Об этом заявил командующий разведывательного центра Сил обороны Эстонии Анц Кивисельг.

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Россияне хотят выстроить оборону

По его словам, войска России продвигаются вперед на Харьковском направлении, но темпы снижаются. Это демонстрирует желание оккупантов создать буферную зону. Кроме того, вражеская армия атаковала и разрушила важные мосты в районе Волчанска. Это создало естественную преграду между подразделениями ВСУ и российской армией.

Это скорее указывает на намерение российских сил выстроить рубеж обороны, чем о создании плацдарма для продвижения на Харьков,

– отметил он.

Кивисельг пояснил, что в прямых боевых столкновениях на Харьковском направлении участвует около 2000 человек, еще 1500 – 2000 бойцов находятся в резерве. Всего в районе сосредоточено около 35 тысяч военнослужащих России. Он предположил, что в ближайшее время группировка возрастет.

По его словам, Россия сможет сосредоточить на этом направлении 300 000 человек – минимальный необходимый наряд сил для обеспечения захвата Харькова.

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