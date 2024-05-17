Россия имеет целью устроить буферную зону в Харьковской области, а не захватить Харьков. Об этом заявил командующий разведывательного центра Сил обороны Эстонии Анц Кивисельг.
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Россияне хотят выстроить оборону
По его словам, войска России продвигаются вперед на Харьковском направлении, но темпы снижаются. Это демонстрирует желание оккупантов создать буферную зону. Кроме того, вражеская армия атаковала и разрушила важные мосты в районе Волчанска. Это создало естественную преграду между подразделениями ВСУ и российской армией.
Это скорее указывает на намерение российских сил выстроить рубеж обороны, чем о создании плацдарма для продвижения на Харьков,
– отметил он.
Кивисельг пояснил, что в прямых боевых столкновениях на Харьковском направлении участвует около 2000 человек, еще 1500 – 2000 бойцов находятся в резерве. Всего в районе сосредоточено около 35 тысяч военнослужащих России. Он предположил, что в ближайшее время группировка возрастет.
По его словам, Россия сможет сосредоточить на этом направлении 300 000 человек – минимальный необходимый наряд сил для обеспечения захвата Харькова.
Россия начала наступление на Харьковщине раньше, чем планировала, – Сырский
- Россия 10 мая начала новое наступление в Харьковской области. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что враг должен был начать его позже. Александр Сырский уже несколько дней работает в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине. По его словам, противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров и заставил нас привлечь резервы.
- Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл наших войск.
- Враг создал значительно усиленную оперативно-тактическую группировку войск "Север", в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.