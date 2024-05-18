Український лідер сказав у інтерв'ю AFP, що росіяни хочуть наступати. За словами президента, ворог розуміє, що це дуже складно, пише 24 Канал.

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Що відомо про ситуацію на Харківщині

Вони (росіяни – 24 Канал) розуміють, що Харків – це дуже складно, це велике місто і вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго воювати. Тобто їм потрібно кинути великі сили для цього. Тому для них найважливіше відтягнути наші війська максимально зі Сходу. Я маю на увазі Схід у звичайному нашому розумінні – це Донбас,

– заявив Володимир Зеленський.

За його словами, росіяни розуміють, що до Харкова вони можуть повільно тиснути, а Київ буде відтягувати війська. Це їх головне бажання.

"Вони – як той звір. Якщо вони відчують десь у цьому напрямку слабкість, вони тиснутимуть далі. Якщо їх зупинити, вони вмирати мільйонами заради Харкова не будуть. На мою думку", – пояснив президент.

Український лідер додав, що фактично вся Харківська операція Росії зводиться до намагання послабити ЗСУ загалом по фронту.

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