Український лідер сказав у інтерв'ю AFP, що росіяни хочуть наступати. За словами президента, ворог розуміє, що це дуже складно, пише 24 Канал.
Дивіться також Посилення оборони у Вовчанську: що відбувається на Харківському напрямку
Що відомо про ситуацію на Харківщині
Вони (росіяни – 24 Канал) розуміють, що Харків – це дуже складно, це велике місто і вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго воювати. Тобто їм потрібно кинути великі сили для цього. Тому для них найважливіше відтягнути наші війська максимально зі Сходу. Я маю на увазі Схід у звичайному нашому розумінні – це Донбас,
– заявив Володимир Зеленський.
За його словами, росіяни розуміють, що до Харкова вони можуть повільно тиснути, а Київ буде відтягувати війська. Це їх головне бажання.
"Вони – як той звір. Якщо вони відчують десь у цьому напрямку слабкість, вони тиснутимуть далі. Якщо їх зупинити, вони вмирати мільйонами заради Харкова не будуть. На мою думку", – пояснив президент.
Український лідер додав, що фактично вся Харківська операція Росії зводиться до намагання послабити ЗСУ загалом по фронту.
Дивіться також В ISW пояснили, що стоїть за операціями окупантів на Харківщині та новою заявою Путіна
Останні новини щодо Харкова
- Володимир Зеленський заявив, що наступ ворога у Харківській області може складатись з декількох хвиль. За словами президента це була перша хвиля наступу ворога. Президент пояснив, що вороги заходять глибше на нашу територію і це все одно їх перевага.
- Щодо Вовчанська, то там тривають важкі бої. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснив, що Сили оборони України стримують ворожий наступ на Липецькому напрямку.
- У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія не припиняє спроб прорвати оборону наших військових. З початку доби росіяни здійснили дві атаки на наші позиції в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ, проте марно.