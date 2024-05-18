Украинский лидер сказал в интервью AFP, что россияне хотят наступать. По словам президента, враг понимает, что это очень сложно, пишет 24 Канал.
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Что известно о ситуации на Харьковщине
Они (россияне – 24 Канал) понимают, что Харьков – это очень сложно, это большой город и они понимают, что у нас есть силы, которые будут долго воевать. То есть им нужно бросить большие силы для этого. Поэтому для них важнее всего оттянуть наши войска максимально с Востока. Я имею в виду Восток в обычном нашем понимании – это Донбасс,
– заявил Владимир Зеленский.
По его словам, россияне понимают, что до Харькова они могут медленно давить, а Киев будет оттягивать войска. Это их главное желание.
"Они – как тот зверь. Если они почувствуют где-то в этом направлении слабость, они будут давить дальше. Если их остановить, они умирать миллионами ради Харькова не будут. По моему мнению", – объяснил президент.
Украинский лидер добавил, что фактически вся Харьковская операция России сводится к попытке ослабить ВСУ в целом по фронту.
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Последние новости по Харькову
- Владимир Зеленский заявил, что наступление врага в Харьковской области может состоять из нескольких волн. По словам президента это была первая волна наступления врага. Президент объяснил, что враги заходят глубже на нашу территорию и это все равно их преимущество.
- Относительно Волчанска, то там продолжаются тяжелые бои. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов объяснил, что Силы обороны Украины сдерживают вражеское наступление на Липецком направлении.
- В Генштабе ВСУ заявили, что Россия не прекращает попыток прорвать оборону наших военных. С начала суток россияне совершили две атаки на наши позиции в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск, однако тщетно.