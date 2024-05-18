Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что оккупанты атаковали в Харькове частный сектор. Там очень повреждены три дома.
Последствия атаки
Корреспондентка отметила, что вокруг попадания еще более десятка разрушений. В результате удара пять раненых, среди них двое детей.
Люди находились в своих комнатах в частных домах и занимались повседневными делами, когда случился удар,
– сказала Анна Черненко
Яна, жительница разрушенного обстрелом дома, родственница раненых, рассказала, что случилось с ее родными.
Сестра с семьей были в больнице. Им наложили швы, сейчас едут уже домой. Коты и собаки в шоке, они тоже ранены – сейчас у соседей находятся. Я не знаю, подлежит ли дом восстановлению, или нет. Это уже второй прилет был. Первый был в 2022 году, тогда не так было разрушено, тогда его восстановили. А теперь не знаю удастся ли, – сказала она.
Последствия российского обстрела/ Фото Анны Черненко