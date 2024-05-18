Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что оккупанты атаковали в Харькове частный сектор. Там очень повреждены три дома.

Последствия атаки

Корреспондентка отметила, что вокруг попадания еще более десятка разрушений. В результате удара пять раненых, среди них двое детей.

Люди находились в своих комнатах в частных домах и занимались повседневными делами, когда случился удар,

– сказала Анна Черненко

Яна, жительница разрушенного обстрелом дома, родственница раненых, рассказала, что случилось с ее родными.

Сестра с семьей были в больнице. Им наложили швы, сейчас едут уже домой. Коты и собаки в шоке, они тоже ранены – сейчас у соседей находятся. Я не знаю, подлежит ли дом восстановлению, или нет. Это уже второй прилет был. Первый был в 2022 году, тогда не так было разрушено, тогда его восстановили. А теперь не знаю удастся ли, – сказала она.

Последствия российского обстрела/ Фото Анны Черненко