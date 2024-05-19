В Воздушных силах сообщают, что ударные БПЛА замечены в Сумской и Херсонской областях. Сейчас их курс северо-западный и западный – юго-западный.

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"Шахеды" в воздушном пространстве Украины

03:22, 19 мая

В Одессе слышали взрывы, сообщают корреспонденты 24 Канала. Также местные телеграммы пишут, что на Киевщине работает ПВО.

Сейчас БПЛА фиксируют в центральной части Черниговской области, на границе Винницкой и Кировоградской и в южной части Одесской области.

03:04, 19 мая

БПЛА с Черного моря в направлении Черноморска Одесской области

02:48, 19 мая

Мониторинговые каналы сообщают, что один дрон движется в сторону Южного.

Также есть информация о дополнительных БпЛА в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.

Один "Шахед" покидает Николаевскую область и направляется в сторону Кировоградской области.

Еще один "Шахед" на пересечении Киевской и Черкасской областей.

Также есть информация о группе БПЛА (2 – 4 штуки) в Черниговской области

02:37, 19 мая

БПЛА в южной части Одесской области, курс северный.

БПЛА в северной части Николаевской области, курс северо-западный.

БПЛА в центральной и восточной части Черниговской области, курс западный/юго-западный.

БПЛА на границе Киевской и и Черкасской областей, курс западный.

02:25, 19 мая

БПЛА с Черного моря в направлении Измаильского района Одесской области.

02:05, 19 мая

Новая группа БПЛА с Херсонщины курсом на Николаевщину.

01:44, 19 мая

БПЛА на границе Черниговской и Сумской областей, курс западный.

БПЛА в районе Канева Черкасской области, курс юго-западный.

БПЛА в северной части Сумской области, курс западный.

БПЛА в северной и восточной частях Винницкой области, курс северо-западный.

БПЛА в районе Никополя Днепропетровской области, постоянно меняют курс.

01:03, 19 мая

БПЛА из Кировоградской области, курсом на Виннитчину.

Несколько групп БПЛА из Сумской области, через южную часть Черниговщины, курс юго-западный.

БПЛА в районе Никополя Днепропетровской области, курс северный.

00:53, 19 мая

Еще одна группа БПЛА с Херсонщины в направлении Никополя Днепропетровской области.

00:53, 19 мая

Несколько БПЛА в Сумской области, курсом на Черниговщину.

БПЛА из Николаевской области, через Кировоградскую область, курс северо-западный.

00:41, 19 мая

В Воздушных силах сообщают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

00:17, 19 мая

БПЛА на границе Сумской и Черниговской области, постоянно меняет курс.

Несколько БПЛА в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный.

БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

БПЛА в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный.

БПЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.

23:36, 18 мая

Вражеские БПЛА в западной части Сумщины, они направляются на Черниговщину. Другая группа переместилась из Херсонской в Николаевскую область и движутся в сторону западных областей.

23:13, 18 мая

В Воздушных силах сообщили о движении "Шахедов" в Херсонской области, курс северо-западный. Также ударные дроны были замечены и в Сумской области, их курс западный/юго-западный.

Оккупанты атаковали Украину "Шахедами" 18 мая: что известно

  • В ночь на 18 мая Россия выпустила по Украине 13 "Шахедов". Силы ПВО успешно утилизировали все 13 вражеских дронов.
  • Оккупанты запускали дроны из районов Приморско-Ахтарска и Курска, что в России. Дроны сбили в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.
  • К боевой работе были привлечены зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.