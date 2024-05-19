02:48, 19 мая

Мониторинговые каналы сообщают, что один дрон движется в сторону Южного.

Также есть информация о дополнительных БпЛА в сторону Белгород-Днестровского района Одесской области.

Один "Шахед" покидает Николаевскую область и направляется в сторону Кировоградской области.

Еще один "Шахед" на пересечении Киевской и Черкасской областей.

Также есть информация о группе БПЛА (2 – 4 штуки) в Черниговской области