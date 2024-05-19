Українським військам вдалося знищити всі російські безпілотники над небом країни. Вже шоста підряд атака, під час якої оборонці неба демонструють такі вражаючі результати.

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Бойова робота

В ніч на 19 травня Україну атакували 37-ма ударними безпілотниками типу "Шахедів", які ворог запустив із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ.

В результаті протиповітряного бою усі 37 "Шахедів" збито у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях,

– написали Повітряні Сили.

Там зазначили, що до відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Робота української ППО в ніч на 19 травня / Повітряні Сили

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Російські атаки на Україну