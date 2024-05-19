Про інцидент вранці 19 травня повідомив мер міста Геннадій Труханов. Перед цим вночі проти 19 травня безпілотники атакували обласний центр.

Дивіться також Інцидент з дівчиною і представниками ТЦК в Одесі: в ОК "Південь" відреагували

Що відомо про збитий дрон над Одесою

Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. За попередньою інформацією постраждалих немає,

– написав Труханов.

До речі, вночі проти 19 травня тривогу на Одещині оголошували декілька разів – з 00:18 по 00:36, з 02:17 по 03:54, з 04:14 по 06:40, з 07:24 по 07:32 19 травня.



Уламки ворожого дрона, який збили над Одесою

Орієнтовно о 3:00 19 травня в Одесі пролунали вибухи. Орієнтовно за годину до цього, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що зафіксували безпілотники з Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.

Що відомо про ворожу "Шахедами"