Про інцидент вранці 19 травня повідомив мер міста Геннадій Труханов. Перед цим вночі проти 19 травня безпілотники атакували обласний центр.
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Що відомо про збитий дрон над Одесою
Над Одесою сили ППО знищили ворожий дрон. За попередньою інформацією постраждалих немає,
– написав Труханов.
До речі, вночі проти 19 травня тривогу на Одещині оголошували декілька разів – з 00:18 по 00:36, з 02:17 по 03:54, з 04:14 по 06:40, з 07:24 по 07:32 19 травня.
Уламки ворожого дрона, який збили над Одесою
Орієнтовно о 3:00 19 травня в Одесі пролунали вибухи. Орієнтовно за годину до цього, Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що зафіксували безпілотники з Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району Одеської області.
Що відомо про ворожу "Шахедами"
- Вночі проти 19 травня орієнтовно о 3:22 телеграм-канали написали про роботу ППО на Київщині. Ворожі дрони літали над Сумською, Херсонською, Чернігівською, Миколаївською, Кіровоградською, Дніпропетровською, Вінницькою, Черкаською, Одеською областями.
- Вночі проти 18 травня Повітряні сили збили всі ворожі безпілотники. Зокрема, мовить про 13 дронів, які українські військові знищили над Харківською, Полтавською, Вінницькій, Миколаївською та Дніпропетровською областями.
- На жаль, ворожі дрони пошкодили енергетичні об'єкти у Полтавській та Харківській областях. Там пошкодили обладнання, тому Укренерго попереджало про можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині протягом доби 19 травня.