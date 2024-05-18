До речі, 18 травня в Україні тривали аварійно-відновлювальні роботи. Адже напередодні, проти 18 травня, окупанти атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури на Сході та в Центрі.

Дивіться також Графік світло-сірий, а світла немає: в Yasno пояснили логіку відключень у цьому випадку

Де та кому вимикатимуть світло 19 травня

19 травня протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині,
– заявили у відомстві.

За їхніми даними, причина – аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах в цих регіонах після дронових ударів 18 травня.

"В інших регіонах відключення не прогнозуються", – заявили в Укренерго.

Світло 19 травня 2024 року
Якою буде ситуація зі світлом в неділю, 19 травня

Дивіться також У нас немає виходу, – експерт з енергетики сказав, що мусять зробити українці до зими

Що відомо про ворожу атаку "Шахедами"

  • Вночі проти 18 травня російські окупанти вдарили по Україні 13 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії.
  • Повітряні сили ЗСУ відзвітували, що українські військові збили всі "Шахеди" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
  • На жаль, окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що всі люди вціліли.
  • В Міненерго вранці 18 травня повідомляли, що вночі ворожі дрони атакували наші енергетичні об'єкти у Полтавській та Харківській областях. Люди не постраждали, проте пошкоджене обладнання. Детальніше читайте за посиланням.