До речі, 18 травня в Україні тривали аварійно-відновлювальні роботи. Адже напередодні, проти 18 травня, окупанти атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури на Сході та в Центрі.
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Де та кому вимикатимуть світло 19 травня
19 травня протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині,
– заявили у відомстві.
За їхніми даними, причина – аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах в цих регіонах після дронових ударів 18 травня.
"В інших регіонах відключення не прогнозуються", – заявили в Укренерго.
Якою буде ситуація зі світлом в неділю, 19 травня
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Що відомо про ворожу атаку "Шахедами"
- Вночі проти 18 травня російські окупанти вдарили по Україні 13 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з районів Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії.
- Повітряні сили ЗСУ відзвітували, що українські військові збили всі "Шахеди" у Харківській, Полтавської, Вінницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
- На жаль, окупанти пошкодили енергетичну інфраструктуру в одному з районів Полтавщини. Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що всі люди вціліли.
- В Міненерго вранці 18 травня повідомляли, що вночі ворожі дрони атакували наші енергетичні об'єкти у Полтавській та Харківській областях. Люди не постраждали, проте пошкоджене обладнання. Детальніше читайте за посиланням.