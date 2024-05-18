Базова та маневрова генерація в Україні скоротилась. На ситуацію в енергосистемі зараз дуже впливають, зокрема й погодні умови. Детальніше про стан енергетичної системи 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

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Яка ситуація з енергосистемою

Українські енергетики роблять усе для того, аби покращити стан енергосистеми, втім зробити це зовсім нелегко. Адже впродовж весни росіяни систематично били саме по об'єктах енергетичної інфраструктури, руйнуючи їхні потужності. Водночас зараз ситуація загострилась і з природних причин.

Зараз нестача електричної енергії змінюється від 0 – +5% до -10% в окремі години. Ці 10% нестачі рівномірно розподіляють за регіонами, пропорційно їхньому навантаженню. Дефіцит виник й тому, що зараз міжсезоння. Базова генерація, яка забезпечує промислові підприємства, йде у технологічне обслуговування, планові ремонти атомних енергоблоків,

– зазначив Геннадій Рябцев.

Зазвичай у цей сезон з міркувань безпеки в експлуатації та надійної роботи АЕС у зимовий період, приблизно 2 енергоблоки перебувають на технічному обслуговуванні. Отже, базова генерація скоротилася. Крім того, скоротилася й маневрова генерація через згадані пошкодження внаслідок російських атак.

"У такій ситуації, коли баланс дуже хиткий, а імпорт не допомагає, бо промислові підприємства не укладають договори на постачання електроенергії, все дуже залежить від погоди. Якщо температура є низькою, тоді виникає нестача, зокрема для побутових споживачів. Але це не означає, що система працює ненадійно і от-от розвалиться", – наголосив експерт з енергетики.

За сонячної погоди працюють фотоелектричні станції, за вітряної – вітроагрегати. Якщо погода хмарна, відповідно додаткова електроенергія не виробляється. До того ж, коли температура знижується, люди починають користуватися обігрівачами, що створює додаткове навантаження на систему.

Що необхідно зробити побутовим споживачам

Власне, навіть надвечір, коли стає прохолодніше, люди також користуються додатковими засобами обігріву. Так, складається доволі парадоксальна ситуація, коли дефіцит виникає навіть вночі. Тоді й застосовують аварійні вимкнення електроенергії у регіонах.

Для побутового споживача зараз важливо зробити все, щоб бути енергетично автономними до початку наступного сезону. Звісно, у багатоквартирних будинках це зробити набагато складніше, аніж у сільській місцевості, але це потрібно буде зробити. Без цього у нас немає виходу,

– підкреслив Рябцев.

Звісно, енергетики робитимуть усе, щоб відновити все, що зможуть відновити до початку наступного опалювального сезону. Втім знову ж треба зважати на потенційні російські обстріли, які знову можуть завдати критичної шкоди.

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