Подібні заходи здійснюють задля врегулювання дефіциту в нашій енергосистемі. Адже останні ворожі удари по критичній інфраструктурі нашої держави спричинили відчутні наслідки.

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Чи будуть обмеження

За даними Укренерго, у суботу, 18 травня, по всій території України з 19:00 до 24:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Натомість обмеження для побутових споживачів не прогнозуються.

В Укренерго також наголосили, що причиною обмежень є наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Внаслідок пошкоджень українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як це було до атак.

Станом на сьогодні обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Напередодні обмеження діяли й для побутових споживачів

  • У п'ятницю, 17 травня, графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів діяли по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.
  • Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що дефіцит в енергосистемі, ймовірно, виникатиме періодами.
  • За його словами протягом досить тривалого періоду часу, і весною, і влітку, і взимку, в нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться застосовувати відключення споживачів.
  • Кудрицький додав, що для того, аби уникнути дефіциту в енергосистемі, треба відновити потужності електростанцій.
  • Також необхідний час, щоб розробити нову генерацію, яка буде децентралізованою, більш убезпеченою та стійкою для атак.
  • Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев розповів, що побутовим споживачам радять раціональне використання електричної енергії.
  • А от промисловим підприємства треба звернути увагу на ті пільги, які надають відповідні органи виконавчої влади та оператори систем передач та розподілу.