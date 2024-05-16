В Укренерго зазначили, що графіки для споживачів по всій Україні будуть продовжувати діяти. Відключення пов'язані з дефіцитом електроенергії в нашій державі.

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Українцям погодинно будуть продовжувати вимикати світло

Компанія Укренерго зазначила, що графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Диспетчерський центр Укренерго вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах,

– наголосили в компанії.

Серед причин обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання. За словами представників Укренерго, потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п'яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

"Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", – пояснили в Укренерго.

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