В Укрэнерго отметили, что графики для потребителей по всей Украине будут продолжать действовать. Отключения связаны с дефицитом электроэнергии в нашем государстве.

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Украинцам почасово будут продолжать выключать свет

Компания Укрэнерго отметила, что графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00. Диспетчерский центр Укрэнерго уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях,

– отметили в компании.

Среди причин ограничений – увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. По словам представителей Укрэнерго, мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

"Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", – объяснили в Укрэнерго.

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В Укрэнерго объяснили, будут ли выключать свет ежедневно