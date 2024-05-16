Председатель правления НЭК “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона заявил, что на следующей неделе ситуация с электроэнергией может улучшиться. Об этом пишет 24 Канал.

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Почему дефицит будет возникать периодически

По словам Кудрицкого, дефицит электроэнергии, скорее всего, будет возникать лишь периодически.

В течение достаточно длительного периода времени, и весной, и летом, и зимой, у нас будут периоды дефицита электроэнергии, когда придется применять отключения потребителей. Это не будет наверняка каждый день. Например, на следующей неделе ситуация может быть действительно значительно легче, чем на этой и это будет связано с изменением погоды,

– сказал он.

Кудрицкий уточнил, что отключение потребителей – это последний инструмент сбалансирования системы.

Он также отметил, что дефицит делится равномерно, именно для этого лимиты потребления дают каждой области.

Когда мы как операторы определяем общий дефицит в течение суток почасово, мы этот дефицит распределяем равномерно по областям. Мы каждой области доводим лимит потребления, который пропорционален нормальному потреблению региона. Таким образом все должны нести солидарную нагрузку от этих отключений,

– сказал он.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" добавил, что для того, чтобы избежать дефицита в энергосистеме, надо восстановить мощности электростанций.

А также необходимо время, чтобы разработать новую генерацию, которая будет децентрализованной, более безопасной и устойчивой для атак, которая сможет заменить поврежденные тепловые угольные электростанции, которые сейчас являются первоочередными целями для врага.