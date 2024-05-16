Об этом он отметил во время обсуждения в Медиацентре Украина – Укринформ.
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Зима будет в условиях ограничений
"Зима будет однозначно тяжелой, я бы сказал даже – неотвратимо тяжелой. Шансов на восстановление того, что было уничтожено за два весенних месяца в полном объеме, нет", – отметил Бойко.
Согласно его словам, "цифру 8 гигаватт потерянной мощности, которая озвучивалась главой министерства энергетики Галущенко, можно существенно снизить в рамках подготовки к зиме, но точно не в разы".
Мы будем проходить следующую зиму однозначно в условиях ограничений. Другое дело размер этих ограничений. Это, безусловно, зависит от многих факторов, начиная от логистических, по доставке определенных комплектующих , которые могут или ускорить, или, наоборот, затянуть ремонты и восстановление генерирующего оборудования,
– подчеркнул член Наблюдательного совета Укрэнерго.
По Украине вводят почасовые отключения света: что известно
- В Укрэнерго сообщили, что с 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений (ГПВ).
- Отмечалось, что это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной. В то же время известно, что диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления каждого региона.
- Напомним, что получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.