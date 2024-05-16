Про це він зазначив під час обговорення в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

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Зима буде в умовах обмежень

"Зима буде однозначно важкою, я б сказав навіть – невідворотно важкою. Шансів на відновлення того, що було знищено за два весняні місяці в повному обсязі, немає", – зазначив Бойко.

Відповідно до його слів, "цифру 8 гігават втраченої потужності, яка озвучувалася очільником міністерства енергетики Галущенком, можна суттєво знизити в рамках підготовки до зими, але точно не в рази".

Ми будемо проходити наступну зиму однозначно в умовах обмежень. Інша справа розмір цих обмежень. Це, безумовно, залежить від багатьох факторів, починаючи від логістичних, по доставці певних комплектуючих , які можуть або пришвидшити, або, навпаки, затягнути ремонти й відновлення генеруючого обладнання,

– підкреслив член Наглядової ради Укренерго.

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