Про це він зазначив під час обговорення в Медіацентрі Україна – Укрінформ.
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Зима буде в умовах обмежень
"Зима буде однозначно важкою, я б сказав навіть – невідворотно важкою. Шансів на відновлення того, що було знищено за два весняні місяці в повному обсязі, немає", – зазначив Бойко.
Відповідно до його слів, "цифру 8 гігават втраченої потужності, яка озвучувалася очільником міністерства енергетики Галущенком, можна суттєво знизити в рамках підготовки до зими, але точно не в рази".
Ми будемо проходити наступну зиму однозначно в умовах обмежень. Інша справа розмір цих обмежень. Це, безумовно, залежить від багатьох факторів, починаючи від логістичних, по доставці певних комплектуючих , які можуть або пришвидшити, або, навпаки, затягнути ремонти й відновлення генеруючого обладнання,
– підкреслив член Наглядової ради Укренерго.
По Україні вводять погодинні відключення світла: що відомо
- В Укренерго повідомили, що з 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження – графіки погодинних відключень (ГПВ).
- Зазначалося, що це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною. Водночас відомо, що диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання кожного регіону.
- Нагадаємо, що отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.