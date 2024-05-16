Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону заявив, що наступного тижня ситуація з електроенергією може покращитися. Про це пише 24 Канал.

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Чому дефіцит виникатиме періодично

За словами Кудрицького, дефіцит електроенергії, скоріше за все, виникатиме лише періодично.

Протягом досить тривалого періоду часу, і весною, і влітку, і взимку, в нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться застосовувати відключення споживачів. Це не буде напевно кожен день. Наприклад, на наступному тижні ситуація може бути дійсно значно легше, чим на цьому і це буде пов'язано зі зміною погоди,

– сказав він.

Кудрицький уточнив, що відключення споживачів – це останній інструмент збалансування системи.

Він також наголосив, що дефіцит ділиться рівномірно, саме для цього ліміти споживання дають кожній області.

Коли ми як оператори визначаємо загальний дефіцит протягом доби погодинно, ми цей дефіцит розподіляємо рівномірно по областях. Ми кожній області доводимо ліміт споживання, який пропорційний до нормального споживання регіону. Таким чином всі мають нести солідарне навантаження від цих відключень,

– сказав він.

Голова правління НЕК "Укренерго" додав, що для того, аби уникнути дефіциту в енергосистемі, треба відновити потужності електростанцій.

А також необхідний час, щоб розробити нову генерацію, яка буде децентралізованою, більш убезпеченою та стійкою для атак, яка зможе замінити пошкоджені теплові вугільні електростанції, які нині є першочерговими цілями для ворога.