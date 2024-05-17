Подобные меры осуществляют для урегулирования дефицита в нашей энергосистеме. Ведь последние вражеские удары по критической инфраструктуре нашего государства вызвали ощутимые последствия.
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Будут ли ограничения
По данным Укрэнерго, в субботу, 18 мая, по всей территории Украины с 19:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Зато ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются.
В Укрэнерго также отметили, что причиной ограничений являются последствия пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта. Вследствие повреждений украинские электростанции не могут производить столько же электроэнергии, как это было до атак.
На сегодня объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. В то же время энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Накануне ограничения действовали и для бытовых потребителей
- В пятницу, 17 мая, графики почасовых отключений для бытовых и промышленных потребителей действовали по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00.
- Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сказал, что дефицит в энергосистеме, вероятно, будет возникать периодами.
- По его словам в течение достаточно длительного периода времени, и весной, и летом, и зимой, у нас будут периоды дефицита электроэнергии, когда придется применять отключения потребителей.
- Кудрицкий добавил, что для того, чтобы избежать дефицита в энергосистеме, надо восстановить мощности электростанций.
- Также необходимо время, чтобы разработать новую генерацию, которая будет децентрализованной, более безопасной и устойчивой для атак.
- Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев рассказал, что бытовым потребителям советуют рациональное использование электрической энергии.
- А вот промышленным предприятия надо обратить внимание на те льготы, которые предоставляют соответствующие органы исполнительной власти и операторы систем передач и распределения.