В то же время есть советы, которые помогут разгрузить энергосистему, и отключения света могут частично уменьшиться. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.
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Важные рекомендации для украинцев
Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что отключение света у потребителей – это последний шаг сбалансирования системы. Дефицит делится равномерно, именно для этого лимиты потребления дают для каждой области. Для того чтобы избежать дефицита в энергосистеме, необходимо восстановить мощности электростанций, которые пострадали от российских атак.
Отключения света обеспечивают равномерное распределение электроэнергии между всеми потребителями. Сейчас фактически нет резервов генерации, Укрэнерго позаботилось о том, чтобы были резервы распределения, но этого, конечно, недостаточно, потому что нечего распределять,
– пояснил Геннадий Рябцев.
Эксперт по энергетическим вопросам отметил, что сейчас есть 2 главные рекомендации для украинцев и промышленных предприятий.
- для бытовых потребителей: рациональное использование электрической энергии. Например, использовать электроприборы, которые связаны с подогревом воды, кипячением, стиральные машины, кондиционеры и т.д., лучше днем. В то же время важно не включать все электроприборы сразу;
- для промышленных предприятий: надо обратить внимание на те льготы, которые предоставляют соответствующие органы исполнительной власти и операторы систем передач и распределения. Если то или иное предприятие покупает по импорту 30% и более электрической энергии, это означает, что его вообще не будут отключать от сети.
"Думаю, эти рекомендации позволят разгрузить энергетическую систему и меньше обращать внимание на отключения. Еще раз подчеркну, что сейчас графики стабилизационных отключений являются лишь вероятными. Это вероятные часы отключения электроэнергии для определенной категории потребителей", – отметил Рябцев.
То есть этих графиков не придерживаются на 100%, потому что пока в этом нет необходимости.
Что говорят об отключении света в Украине
- Советник премьер-министра Украины Юрий Бойко сообщил, что отключения электроэнергии в Украине могут продолжаться до августа – сентября этого года. Именно в этот период прогнозируют незначительное улучшение, которое связано с рядом факторов. А вот отключение света могло начаться позже, чем в мае. Впрочем, к вынужденному шагу привели холода. Так, со снижением температуры начали активно использовать обогреватели и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.
- В то же время Юрий Бойко предупредил, что "неотвратимо сложной" будет зима. Ведь, к сожалению, за несколько месяцев шансов на восстановление того, что уничтожили россияне, нет. Поэтому надо готовиться к тому, что следующая зима будет проходить с ограничениями по использованию электроэнергии.
- В компании YASNO сообщили, что из-за российских обстрелов потеряли 8 гигаватт мощностей. Прежде всего говорится о маневровых мощностях ТЭС и гидроэлектростанций. Сейчас энергетики работают над новой схемой, как сделать недостаток электроэнергии менее ощутимым, впрочем, некоторое время неудобства будут.