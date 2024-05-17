В то же время есть советы, которые помогут разгрузить энергосистему, и отключения света могут частично уменьшиться. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

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Важные рекомендации для украинцев

Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что отключение света у потребителей – это последний шаг сбалансирования системы. Дефицит делится равномерно, именно для этого лимиты потребления дают для каждой области. Для того чтобы избежать дефицита в энергосистеме, необходимо восстановить мощности электростанций, которые пострадали от российских атак.

Отключения света обеспечивают равномерное распределение электроэнергии между всеми потребителями. Сейчас фактически нет резервов генерации, Укрэнерго позаботилось о том, чтобы были резервы распределения, но этого, конечно, недостаточно, потому что нечего распределять,

– пояснил Геннадий Рябцев.

Эксперт по энергетическим вопросам отметил, что сейчас есть 2 главные рекомендации для украинцев и промышленных предприятий.

для бытовых потребителей: рациональное использование электрической энергии. Например, использовать электроприборы, которые связаны с подогревом воды, кипячением, стиральные машины, кондиционеры и т.д., лучше днем. В то же время важно не включать все электроприборы сразу;

для промышленных предприятий: надо обратить внимание на те льготы, которые предоставляют соответствующие органы исполнительной власти и операторы систем передач и распределения. Если то или иное предприятие покупает по импорту 30% и более электрической энергии, это означает, что его вообще не будут отключать от сети.

"Думаю, эти рекомендации позволят разгрузить энергетическую систему и меньше обращать внимание на отключения. Еще раз подчеркну, что сейчас графики стабилизационных отключений являются лишь вероятными. Это вероятные часы отключения электроэнергии для определенной категории потребителей", – отметил Рябцев.

То есть этих графиков не придерживаются на 100%, потому что пока в этом нет необходимости.

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