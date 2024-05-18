Кстати, 18 мая в Украине продолжались аварийно-восстановительные работы. Ведь накануне, против 18 мая, оккупанты атаковали два объекта энергетической инфраструктуры на Востоке и в Центре.
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Где и кому будут выключать свет 19 мая
19 мая в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей на Полтавщине и Харьковщине,
– заявили в ведомстве.
По их данным, причина – аварийно-восстановительные работы на энергообъектах в этих регионах после дроновых ударов 18 мая.
"В других регионах отключения не прогнозируются", – заявили в Укрэнерго.
Какой будет ситуация со светом в воскресенье, 19 мая
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Что известно о вражеской атаке "Шахедами"
- В ночь на 18 мая российские оккупанты ударили по Украине 13 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска и Курской области России.
- Воздушные силы ВСУ отчитались, что украинские военные сбили все "Шахеды" в Харьковской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях.
- К сожалению, оккупанты повредили энергетическую инфраструктуру в одном из районов Полтавщины. Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин рассказал, что все люди уцелели.
- В Минэнерго утром 18 мая сообщали, что ночью вражеские дроны атаковали наши энергетические объекты в Полтавской и Харьковской областях. Люди не пострадали, однако повреждено оборудование. Подробнее читайте по ссылке.