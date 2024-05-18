Кстати, 18 мая в Украине продолжались аварийно-восстановительные работы. Ведь накануне, против 18 мая, оккупанты атаковали два объекта энергетической инфраструктуры на Востоке и в Центре.

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Где и кому будут выключать свет 19 мая

19 мая в течение суток возможны аварийные отключения бытовых и промышленных потребителей на Полтавщине и Харьковщине,

– заявили в ведомстве.

По их данным, причина – аварийно-восстановительные работы на энергообъектах в этих регионах после дроновых ударов 18 мая.

"В других регионах отключения не прогнозируются", – заявили в Укрэнерго.



Какой будет ситуация со светом в воскресенье, 19 мая

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