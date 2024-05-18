Поскольку украинцы снова вынуждены жить с отключениями света, то у многих возникают вопросы относительно графиков. К тому же графики пока не действуют круглосуточно, поэтому может возникнуть путаница. В Yasno разъяснили одну из противоречивых ситуаций. Ранее в Укрэнерго ответили, будут ли выключать в Украине свет ежедневно.

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Объяснение от Yasno относительно светло-серой зоны на графиках

В графиках есть три зоны: темно-серая – электроэнергии точно нет, когда действуют графики. Светло-серая, когда поставки есть только тогда, когда объемов хватает. Белая – когда свет гарантированно есть. Чтобы удержаться в лимитах, коллегам нужно было отключать и в светло-серых зонах графика,

– написал Сергей Коваленко.

Гендиректор подчеркнул: у него самого не было электричества семь часов подряд 16 мая. Поэтому следует отнестись с пониманием к ситуации, из которой электрики ищут сбалансированный выход.

Хотя кому-то это может показаться несправедливым, мол, света нет семь часов, потом полтора-два часа есть (учитывая время на переключение), а потом снова нет.

Как сообщил Коваленко, 17 мая был антирекорд, ведь использовали максимальную возможность импорта, 1,7 ГВт-ч. Усилий украинцев по экономии было мало. Вечером задействовали стабилизационные графики.

Будут ли отключения в ближайшее время

Что интересно, на выходные 18-19 мая отключения не прогнозируют. Но при условии, если не будет новых обстрелов энергетики.

Где посмотреть графики:

на сайте "Ясно";

у приложении "Ясно";

в чат-боте "Ясно" в вайбере;

и в чат-боте в телеграме.

Киевляне могут сделать это и в приложении "Киев цифровой".

Также важно понимать: график не гарантирует стопроцентного отключения, потому что все зависит от актуальных лимитов ограничения, которые устанавливает НЭК "Укрэнерго".

Как узнать, какой тип отключения сейчас применен

О том, стабилизационное или экстренное отключение сейчас по вашему адресу, можно узнать также в графиках. Но "если указано, что отключений нет, но и нет света, у вас какая-то локальная авария", пишет Сергей Коваленко.

Если же в графике ошибка или нет вашего адреса, следует сконтактировать с оператором системы распределения (ОСР). Они занимаются перечнями адресов, группами и соблюдением графиков.

Какие прогнозы по электроэнергии

Все эксперты единодушны: отключения неизбежны, в том числе зимой. Они обязательно будут касаться и бытовых потребителей, потому что следует сделать паритет между населением и бизнесом.

Относительно ситуации на лето в правительстве говорят: отключения света могут продолжаться до августа-сентября. Далее возможно улучшение, а вот зима будет "неотвратимо тяжелой".