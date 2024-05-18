Оскільки українці знову змушені жити з відключеннями світла, то в багатьох виникають питання щодо графіків. До того ж графіки поки не діють цілодобово, тому може виникнути плутанина. В Yasno роз'яснили одну із суперечливих ситуацій. Раніше в Укренерго відповіли, чи вимикатимуть в Україні світло щодня.

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Пояснення від Yasno щодо світло-сірої зони на графіках

У графіках є три зони: темно-сіра – електроенергії точно немає, коли діють графіки. Світло-сіра, коли постачання є тільки тоді, коли обсягів вистачає. Біла – коли світло гарантовано є. Щоб утриматися у лімітах, колегам потрібно було відключати і в світло-сірих зонах графіку також,

– написав Сергій Коваленко.

Гендиректор підкреслив: у нього самого не було електрики сім годин поспіль 16 травня. Тож слід поставитися із розумінням до ситуації, з якої електрики шукають збалансований вихід.

Хоча комусь це може видатися несправедливим, мовляв, світла немає сім годин, потім півтори-дві години є (враховуючи час на перемикання), а потім знову немає.

Як повідомив Коваленко, 17 травня був антирекорд, адже використали максимальну можливість імпорту, 1,7 ГВт-год. Зусиль українців з економії було замало. Увечері задіяли стабілізаційні графіки.

Чи будуть відключення найближчим часом

Що цікаво, на вихідні 18-19 травня відключення не прогнозують. Але за умови, якщо не буде нових обстрілів енергетики.

Де подивитися графіки:

на сайті "Ясно";

у застосунку "Ясно";

у чатботі "Ясно" у вайбері;

та в чатботі в телеграмі.

Кияни можуть зробити це і в застосунку "Київ цифровий".

Також важливо розуміти: графік не гарантує стовідсоткового відключення, бо все залежить від актуальних лімітів обмеження, які встановлює НЕК "Укренерго".

Як дізнатися, який тип відключення зараз застосовано

Про те, стабілізаційне чи екстрене відключення зараз за вашою адресою, можна дізнатися також у графіках. Але "якщо вказано, що відключень немає, але й немає світла, у вас якась локальна аварія", пише Сергій Коваленко.

Якщо ж у графіку помилка або немає вашої адреси, слід сконтактувати з оператором системи розподілу (ОСР). Вони займаються переліками адрес, групами та дотриманням графіків.

Які прогнози щодо електроенергії

Усі експерти одностайні: відключення неминучі, у тому числі взимку. Вони обов'язково стосуватимуться і побутових споживачів, бо слід зробити паритет між населенням і бізнесом.

Щодо ситуації на літо, то в уряді говорять: відключення світла можуть тривати до серпня-вересня. Далі можливе покращення, а от зима буде "невідворотно важкою".