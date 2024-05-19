Украинским войскам удалось уничтожить все российские беспилотники над небом страны. Уже шестая подряд атака, во время которой защитники неба демонстрируют такие впечатляющие результаты.
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Боевая работа
В ночь на 19 мая Украину атаковали 37-ю ударными беспилотниками типа "Шахедов", которые враг запустил из районов Приморско-Ахтарск и Курск.
В результате противовоздушного боя все 37 "Шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях,
– написали Воздушные Силы.
Там отметили, что к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
Работа украинской ПВО в ночь на 19 мая / Воздушные Силы
Российские атаки на Украину
- Российская армия начала запускать беспилотники еще 18 мая около 23:13. Вражеские дроны зафиксировали в Херсонской и Сумской областях. В 3:22 телеграмм-каналы написали о работе ПВО в Киевской области.
- Громко было и в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов впоследствии сообщил, что над областным центром сбили один "Шахед". Он показал кадры обломков дрона и сообщил, что обошлось без пострадавших. Отметим, что только с начала суток там уже 4 раза объявляли воздушную тревогу.
- Днем до этого россияне также запускали по Украине дроны. Тогда враг применил 13 ударных БпЛА, а однако украинские силы ПВО показали 100% результат – все "Шахеды" сбиты. Враг уже классически запускал БпЛА из районов Приморско-Ахтарска и Курска – Россия.
- В ночь на 17 мая Воздушные Силы также сбили все 20 запущенных беспилотников.