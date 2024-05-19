Украинским войскам удалось уничтожить все российские беспилотники над небом страны. Уже шестая подряд атака, во время которой защитники неба демонстрируют такие впечатляющие результаты.

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Боевая работа

В ночь на 19 мая Украину атаковали 37-ю ударными беспилотниками типа "Шахедов", которые враг запустил из районов Приморско-Ахтарск и Курск.

В результате противовоздушного боя все 37 "Шахедов" сбиты в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях,

– написали Воздушные Силы.

Там отметили, что к отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Работа украинской ПВО в ночь на 19 мая / Воздушные Силы

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Российские атаки на Украину