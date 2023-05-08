Будьте максимально осторожны и не покидайте укрытий. Есть угроза ракетного удара по Днепру и области.

Читайте также Харьков находится под вражеским обстрелом: в области началась тревога

Жителей призывают быть осторожными

Интересно, когда завтра п***расы, называющие себя президентами бывших республик СССР, будут стоять вместе с новым гитлером на "параде", они будут думать о том, что эти мерзавцы в ночь на 9 мая бомбили мирные города?
– написал он.

"Полагаемся на наших защитников. Слава силам ПВО и слава ВСУ", – добавил он.

Где раздавались воздушные тревоги

Воздушная тревога звучит в нескольких областях. Но карта может "краснеть" и дальше, ведь российские военные подняли в небо самолеты стратегической авиации. По состоянию на 22:20 сирены воют в:

  • Луганской области (с 4 апреля 2022);
  • Донецкой области (с 20.57);
  • Харьковская область (с 21.44);
  • Запорожская область (с 21:47);
  • Днепропетровская область (21:48);
  • Полтавская область (21:51);
  • Сумская область (21:52);
  • Черниговская область (22:09).