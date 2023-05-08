Будьте максимально обережними та не покидайте укриттів. Існує загроза ракетного удару по Дніпру та області.

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Мешканців закликають бути обережними

21:56 глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав мешканців області не ігнорувати повітряну тривогу.

22:00 він попрохав людей пам'ятати про правило двох стін, а також перебувати якомога далі від вікон.

22:03 єТривога, посилаючись на ЗМІ, повідомила про вибухи, які пролунали у Дніпропетровській області.

22:05 також надійшло повідомлення про те, що вибухи чули у самому Дніпрі.

22:10 моніторинговий канал monitor зазначив, що у Дніпрі чули кілька вибухів. Зазначають, що точно невідомо, які саме ракети були. Припускають, що російські загарбники могли випустити "Іскандер-М".

22:14 глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак коротко та лаконічно написав "ППО".

22:23 Микола Лукашук наголосив, що загроза ракетного удару зберігається. Він додав: "тримаємось, віримо в наші сили ППО".

У той самий час до містян звернувся мер Борис Філатов. Він зазначив, що у Дніпрі пролунало кілька вибухів. Крім того, поставив риторичне питання.

Цікаво, коли завтра п***раси, які називають себе президентами колишніх республік СРСР, стоятимуть разом з новим гітлером на "параді", вони думатимуть про те, що ці мерзотники в ніч на 9 травня бомбили мирні міста?

– написав він.

22:26 ЗМІ повідомляють, що у Дніпрі знову пролунали вибухи.

22:59 Микола Лукашук закликав мешканців області вночі не ігнорувати повітряні тривоги. Він попрохав у разі увімкнення сирен реагувати без зволікань та відправлятися або до укриття, або користуватися правилом двох стін.

"Покладаємося на наших захисників. Слава силам ППО і слава ЗСУ", – додав він.

Де лунали повітряні тривоги

Повітряна тривога наразі лунає у кількох областях. Але карта може "червоніти" й надалі, адже російські військові підняли у небо літаки стратегічної авіації. Станом на 22:20 сирени виють у: