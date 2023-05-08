Будьте максимально обережними та не покидайте укриттів. Існує загроза ракетного удару по Дніпру та області.

Читайте також Харків перебуває під ворожим обстрілом: в кількох областях почалась тривога

Мешканців закликають бути обережними

Цікаво, коли завтра п***раси, які називають себе президентами колишніх республік СРСР, стоятимуть разом з новим гітлером на "параді", вони думатимуть про те, що ці мерзотники в ніч на 9 травня бомбили мирні міста?
– написав він.

"Покладаємося на наших захисників. Слава силам ППО і слава ЗСУ", – додав він.

Де лунали повітряні тривоги

Повітряна тривога наразі лунає у кількох областях. Але карта може "червоніти" й надалі, адже російські військові підняли у небо літаки стратегічної авіації. Станом на 22:20 сирени виють у:

  • Луганській області (з 4 квітня 2022 року);
  • Донецькій області (з 20:57);
  • Харківська область (з 21:44);
  • Запорізька область (з 21:47);
  • Дніпропетровська область (21:48);
  • Полтавська область (21:51);
  • Сумська область (21:52);
  • Чернігівська область (22:09).