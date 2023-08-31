Силы обороны юга Украины сообщили, что оккупанты дополнительно вывели на боевое дежурство в Черное море фрегат и еще один малый ракетный корабль.
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Уровень ракетной угрозы вырос
Защитники сообщили, что в Черном море находятся ракетоносители, которые могут нести до 24 "Калибров".
Уровень ракетной угрозы повышен. Будьте внимательны к сигналам воздушной тревоги. Реагируйте оперативно,
– сообщили в Силах обороны.
Отметим, что последняя атака ракетами "Калибр" по Украине произошла в ночь на 28 августа.
Главное об обстреле Украины 28 августа
- Под утро 28 августа россияне выпустили из Черного моря 4 крылатых ракеты "Калибр" и 2 ракеты Х-59 из Су-34 из воздушного пространства оккупированной части Херсонской области.
- Силам ПВО удалось уничтожить 4 воздушных цели. Речь идет о двух крылатых ракетах "Калибр" и двух управляемых авиационных ракетах Х-59.
- Во время атаки оккупанты попали в промышленный объект в Полтавской области, а именно в масличный цех. К сожалению, есть погибшие.
- Управляемые авиационные ракеты враг выпустил по Кривому Рогу. В результате этого разрушения получили 2 дачных дома, а еще 5 – уничтожены. Также загорелось хозяйственное здание. Обошлось без пострадавших.