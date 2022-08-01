Об этом 24 каналу рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Он подтвердил, что 5 ракетоносителей в море готовы к использованию ракет "Калибр".

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По его словам, суммарный залп – это около 40 крылатых ракет.

Я об этом общался с представителями ВМС Украины. Они тоже говорят, что угроза населения ракетных ударов остается очень высокой,

– заметил Братчук.

Представитель Одесской ОВА отметил, что если несколько дней назад в море было таких 2 или 3 корабля, то сейчас их уже 5. Другие боевые корабли черноморского флота россии находятся в безопасной зоне, они курсируют вдоль побережья оккупированного Крыма до Новороссийска.

Он подчеркнул, что там около 17 – 18 боевых кораблей на дежурстве. То есть определенные движения есть, но власть все видит и отслеживает.

"Надеюсь, не будет угрозы зерновому коридору, но относительно Одесчины и других областей – здесь никаких гарантий нет, ракетные обстрелы продолжаются ", – добавил Братчук.

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К слову, в понедельник, 1 августа, впервые за более 5 месяцев войны из порта Одессы вышло судно. Оно загружено украинским зерном и направляется в порт Триполи в Ливане. Оно направится по определенному безопасному коридору, предусмотренному зерновым соглашением.

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