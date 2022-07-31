Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, таким образом оккупанты могут кичиться и демонстрировать "силу" как раз в день своего флота.

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Но в любом случае следует быть осторожными – на кораблях есть ракеты "Калибр". Поэтому существует угроза ракетных обстрелов.

Учитывая тягу оккупантов к сакральности и значимым датам, вполне можем предположить, что это попытка демонстрации силы. Но все же они могут запустить ракеты морского базирования. Поэтому не будем внимательны и внимательно реагируем на сигналы воздушной тревоги,

– подчеркнула Наталья Гуменюк.

Она добавила, что это достаточно специфическая демонстрация силы со стороны оккупантов. Ведь находятся корабли в таком регионе, куда не достанут украинские противокорабельные ракетные комплексы. оккупанты боятся подплывать поближе.

Наталья Гуменюк о возможной угрозе от российских кораблей: смотрите видео

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