Об этом 24 каналу рассказала пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, таким образом оккупанты могут кичиться и демонстрировать "силу" как раз в день своего флота.
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Но в любом случае следует быть осторожными – на кораблях есть ракеты "Калибр". Поэтому существует угроза ракетных обстрелов.
Учитывая тягу оккупантов к сакральности и значимым датам, вполне можем предположить, что это попытка демонстрации силы. Но все же они могут запустить ракеты морского базирования. Поэтому не будем внимательны и внимательно реагируем на сигналы воздушной тревоги,
– подчеркнула Наталья Гуменюк.
Она добавила, что это достаточно специфическая демонстрация силы со стороны оккупантов. Ведь находятся корабли в таком регионе, куда не достанут украинские противокорабельные ракетные комплексы. оккупанты боятся подплывать поближе.
Наталья Гуменюк о возможной угрозе от российских кораблей: смотрите видео
Россия устроила провокацию с "обстрелом" штаба черноморского флота
- оккупанты утверждают, что сегодня во временно оккупированном Севастополе беспилотник атаковал один из штабов черноморского флота. В результате взрыва получили ранения 6 человек. оккупанты, конечно же, обвинили в этом ВСУ. Хотя это неправда.
- В Военно-морских силах заявили, что не причастны к взрыву в Севастополе. россияне просто устроили провокацию, чтобы не проводить празднование дня своего флота. Они опасаются, что ВСУ могут что-то сделать во время этого военного шабаша.
- Впоследствии оккупанты сами признали, что здание атаковали непосредственно из Севастополя.