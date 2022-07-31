Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, у такий спосіб окупанти можуть хизуватися та демонструвати "силу" якраз у день свого флоту.

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Але в будь-якому випадку варто бути обережними – на кораблях є ракети "Калібр". Тому існує загроза ракетного обстрілу.

Враховуючи тягу окупантів до сакральності та значущих дат, цілком можемо припустити, що це спроба демонстрації сили. Але все ж таки вони можуть запустити ракети морського базування. Тому не втрачаймо пильності і уважно реагуймо на сигнали повітряної тривоги, – наголосила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що це досить специфічна демонстрація "сили" з боку окупантів. Адже перебувають кораблі в такому регіоні, куди не дістануть українські протикорабельні ракетні комплекси. Окупанти бояться підпливати ближче.

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