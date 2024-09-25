00:17, 25 сентября

Обновление по движению ударных БПЛА:

– в восточной части Черниговской области, курс западный.

– в южной части Винницкой области, курс северо-западный.

– в Николаевской области, курс северо-западный.

– на границе Харьковской и Полтавской областей, курс южный.

– на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.

– в южной части Харьковской области, курс южный.

– в Кировоградской области, курс северный.