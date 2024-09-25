Першими про роботу сил Протиповітряної оборони повідомили у Сумській ОВА. Далі "Шахеди" попрямували й на інші українські області.
Дивіться також У Запоріжжі прогриміла серія вибухів
Атака "Шахедами" 25 вересня: що відбуваєьться
Де зараз триває повітряна тривога / Карта alerts.in.ua
Оновлення щодо руху ударних БпЛА:
– в східній частині Чернігівської області, курс західний.
– в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.
– в Миколаївській області, курс північно-західний.
– на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.
– на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
– в південній частині Харківської області, курс південний.
– в Кіровоградській області, курс північний.
Повітряні сили інформують про рух БпЛА ворога:
– в північній частині Одеської області, курс північно-західний.
– в південній частині Сумської області, курс південно-західний.
– в південно-західній частині Полтавської області, курс західний.
– в районі Кривого Рогу.
– в південній частині Кіровоградської області, курс північний.
– в східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
– на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.