00:17, 25 вересня

Оновлення щодо руху ударних БпЛА:

– в східній частині Чернігівської області, курс західний.

– в південній частині Вінницької області, курс північно-західний.

– в Миколаївській області, курс північно-західний.

– на межі Харківської та Полтавської областей, курс південний.

– на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.

– в південній частині Харківської області, курс південний.

– в Кіровоградській області, курс північний.