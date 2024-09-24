Про вибухи, які чули там, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Зауважимо, що на момент вибуху у регіоні було оголошено повітряну тривогу, тож радимо перебувати в укриттях до закінчення небезпеки.

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У Запоріжжі чули вибухи

О 21:22 на території Запорізької області пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про пуск керованої авіаційної бомби та загрозу там. Про це наголошував й начальник місцевої ОВА. О 21:32 там почули вибухи.

Вибухи у Запорізькій області,

– повідомив Федоров.

Станом на зараз жодної інформації від місцевої влади стосовно можливих наслідків вибуху оприлюднено не було. Вочевидь деталі стане відомо дещо згодом.

Оновлено. О 21:52 на території Запорізької області прогриміли повторні вибухи. "У Запоріжжі було чутно повторні звуки вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", – пишуть журналісти. За мить гучні звуки чули втретє.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, Росія завдала по місту удари 22 та 23 вересня таким же озброєнням, це стало першим випадком, коли окупанти скинули на місто КАБи. В Інституті вивченні війни зазначили, що це новий небезпечний розвиток російських можливостей у застосуванні керованих авіабомб.