Так, удари керованими авіабомбами по Запоріжжю, які Росія завдала по місту 22 та 23 вересня, стали першим випадком, коли окупанти скинули на місто КАБи. В ISW (Інституті вивчення війни) проаналізували, які бомби може використовувати ворог.

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Якими КАБами Росія могла обстріляти Запоріжжя

Як зауважили в ISW, низка російських та українських джерел припустили, що російські використали не "заводські" керовані КАБи, а скоріше некеровані бомби ФАБ-250, оснащені уніфікованими модулями планування та корекції (УМПК).

Зокрема 20 вересня речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук говорив про те, що на Запорізькому напрямку армія Росія почала використовувати ФАБи.

Інститут вивчення війни нагадав, що ФАБи радянської доби та їхні пізніші модифікації з УМПК досі були некерованими авіабомбами. Хоч насправді досі незрозуміло, чи мали системи наведення ті бомби, якими Росія обстріляла Запоріжжя 22 вересня.

Зазвичай російські КАБи мають дальність планування до 40 – 60 кілометрів, а Запоріжжя розташоване приблизно у 25 – 35 кілометрах від поточної лінії фронту.

Так звані російські "військкори" раділи цим ударам по Запоріжжю, подаючи їх як нове розширення ударних можливостей Росії. Також вони закликаючи російські війська атакувати логістичні цілі України поблизу міста, включно з мостами через Дніпро.

Як Україна може боротися з КАБами

В ISW зауважили, що українські сили здатні протистояти загрозі російських КАБів лише збиваючи літаки, які їх запускають. Вони наголосили, що це "ще більше демонструє потребу України у посиленні можливостей протиповітряної оборони на лінії фронту та в ближньому тилу"

Нагадаємо, що ввечері 23 вересня Росія знову обстріляла Запоріжжя. На жаль, 1 чоловік загинув. Ще 6 людей, серед яких двоє дітей, зазнали поранень.