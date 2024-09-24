Так, удары управляемыми авиабомбами по Запорожью, которые Россия нанесла по городу 22 и 23 сентября, стали первым случаем, когда оккупанты сбросили на город КАБы. В ISW (Институте изучения войны) проанализировали, какие бомбы может использовать враг.

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Какими КАБами Россия могла обстрелять Запорожье

Как отметили в ISW, ряд российских и украинских источников предположили, что российские использовали не "заводские" управляемые КАБы, а скорее неуправляемые бомбы ФАБ-250, оснащенные унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК).

В частности 20 сентября представитель украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук говорил о том, что на Запорожском направлении армия Россия начала использовать ФАБы.

Институт изучения войны напомнил, что ФАБы советской эпохи и их более поздние модификации с УМПК до сих пор были неуправляемыми авиабомбами. Хотя на самом деле до сих пор непонятно, имели ли системы наведения те бомбы, которыми Россия обстреляла Запорожье 22 сентября.

Обычно российские КАБы имеют дальность планирования до 40 – 60 километров, а Запорожье расположено примерно в 25 – 35 километрах от текущей линии фронта.

Так называемые российские "военные" радовались этим ударам по Запорожью, подавая их как новое расширение ударных возможностей России. Также они призывая российские войска атаковать логистические цели Украины вблизи города, включая мосты через Днепр.

Как Украина может бороться с КАБами

В ISW отметили, что украинские силы способны противостоять угрозе российских КАБов только сбивая самолеты, которые их запускают. Они отметили, что это "еще больше демонстрирует потребность Украины в усилении возможностей противовоздушной обороны на линии фронта и в ближнем тылу"

Напомним, что вечером 23 сентября Россия снова обстреляла Запорожье. К сожалению, 1 человек погиб. Еще 6 человек, среди которых двое детей, получили ранения.