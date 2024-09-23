Во время повторного удара по Запорожью бойцы Путина убили 1 человека, еще 2 – ранили. Об этом сообщил председатель ОВА Иван Федоров в своем телеграм-канале.

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Последствия удара по Запорожью 23 сентября

Около 23:00 в Запорожье прогремели повторные взрывы. Уже вскоре глава ОВА заявил, что агрессор попал по объекту критической инфраструктуры.

Вспыхнул пожар, который оперативно погасили. Предварительно, без пострадавших.

Россияне ударили и по жилой застройке. Предварительно, один человек погиб, двое ранены. Разрушены по меньшей мере два частных дома,

– сообщил Иван Федоров.

Чиновник отметил, что все оперативные службы города и области работают на местах и оказывают помощь.

Заметим, в 22:45 Воздушные силы предупреждали о пуске КАБ на Запорожье.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.