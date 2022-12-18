Россия и дальше будет усиливать давление на Беларусь, чтобы она официально присоединилась к войне против нашей страны. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Когда может начаться наступление, если Путин дожмет Лукашенко

Так, россиянам нужно продать хоть какой-то "положительный момент" своему электорату, связанный с войной против Украины. Это может быть как вступление белорусских военных в боевые действия, так и полная аннексия Беларуси и создание общего государства или вхождение последнего в состав России. То есть, страна-агрессор может действовать как в случае с украинским полуостровом Крым и еще 4 нашими областями.

Здесь несколько вариантов и все они могут обсуждаться во время визита российского диктатора Владимира Путина в Беларусь, который состоится уже завтра, 19 декабря.

Белорусская армия не готова воевать с украинской и не будет готова еще как минимум несколько месяцев. Ближайшая проблема, которая может возникнуть у украинских войск на Севере будет весной следующего года,

– сказал военный эксперт.

До этого времени Беларусь сможет собрать свой мобилизационный ресурс. Впрочем, в ближайшее время проблема от белорусских военных, скорее всего, не будет.

Свитан оценил угрозу наступления со стороны Беларуси: смотрите видео

Если не получится использовать белорусов, то хоть территорию их страны

В то же время, есть другой вариант, связанный с повторением нападения российских войск на Украину с территории Беларуси. Как это было в начале полномасштабного вторжения в феврале.

Этот план лежит на столе у Путина. Для этого ему по меньшей мере необходима белорусская территория, чтобы завезти определенное количество войск через Беларусь и снова напасть с Севера,

– отметил военный эксперт.

По его мнению, даже для выполнения такого плана главе Кремля понадобится время – не менее 2 – 3 месяцев. За это время страна-агрессор сможет перебросить свои войска.

Почему Беларусь пока не готова к противостоянию с Украиной

Пока белорусы не готовы к прямому столкновению с украинской армией. В первую очередь количественно, поскольку сейчас у страны готово около 15 тысяч человек.

Это количество войск недостаточно для выполнения любой наступательной задачи,

– объяснил Свитан.

По его словам, для того чтобы осуществить наступление на Украину, белорусам нужно подготовить войско около 60 – 70 тысяч военных.