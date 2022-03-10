Оператор газотранспортной системы отмечает, что вмешательство в технологические процессы работы ГТС создает значительные риски для безопасности непрерывной транспортировки газа потребителям в Украине и Европе и может привести к технологической катастрофе в регионе.

Достойно внимания Война России против Украины: опровергаем фейки – "герои РФ" и "лаборатории США" – обновлено

ОГТСУ требует, чтобы военные и вооруженные группировки немедленно покинули территории компрессорных станций и прекратили попытки влиять на работу ГТС.

О сложившейся чрезвычайной ситуации и угрозе компания сообщила правоохранительным органам, уполномоченным органам государственной власти, а также ПАО "Газпром".

Проблемы с газоснабжением

32 газораспределительные станции в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях до сих пор остановлены из-за военной агрессии российских захватчиков и активных боевых действий. Из-за повреждений магистрального газопровода Краматорск – Донецк – Мариуполь без газа остаются около миллиона жителей Донецкой и Запорожской областей.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!