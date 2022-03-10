Оператор газотранспортної системи наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні.

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ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угрупування негайно залишили території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС.

Про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ "Газпром".

Проблеми з газопостачанням

32 газорозподільні станції у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Харківській та Херсонській областях досі зупинені через військову агресію російських загарбників та активні бойові дії. Через пошкодження магістрального газопроводу Краматорськ – Донецьк – Маріуполь без газу лишаються близько мільйона мешканців Донецької та Запорізької областей.



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